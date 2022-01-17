Губернатор Югры поучаствовала в запуске новой строительной технологии в Сургуте Фото: Администрация Сургута

Губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочего визита в Сургут, посетила «Домостроительный комбинат» и приняла участие в запуске новой производственной линии крупнопанельного домостроения.

В Сургуте появилась современная технология, которая по совокупности технических характеристик позволит быстрее возводить жилые дома и социальные объекты в округе.

- В 2021 году благодаря поддержке округа приобретена испанская линия безопалубочного формования изделий с мощностью до 150 тысяч кв м. Она позволяет внедрить новую технологию строительства, производить более масштабные конструкции. Это качественно отразится на возведении как жилья, так и школ, детских садов, где есть необходимость в больших помещениях. Параллельно мы автоматизировали узел бетоносместительного производства, обновили лабораторию - отметил директор АО «Домостроительный комбинат-1» Денис Третьяков.

Стройка проходит не только в Сургуте, но и в Ханты-Мансийске, Сургутском районе и Нефтеюганске.