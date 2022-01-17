Фото: Администрации Сургута

В Сургуте заработал первый исправительный центр.

Исправительный центр расположен в промышленной части города вдали от жилой зоны и рассчитан на 210 человек. В нем будут находится те, кто по решению суда выполняют принудительные работы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести. Кроме того, в центр также направляют бывших заключенных с послаблением наказания.

В общежитии проживают осужденные, которые получили образование и имеют опыт работы по востребованным специальностям, например электромонтёры, машинисты, стропальщики, слесари, фрезеровщики и сварщики. Днем они трудятся на предприятиях, в остальное время находятся под постоянном наблюдением в учреждении.

- В свободное от работы время осужденные имеют право по заявлению и с разрешения начальника изолированного участка выйти в город для решения своих социально-бытовых вопросов: посетить МФЦ, магазины, кинотеатр, например, – рассказал руководитель исправительного центра Константин Храмов.

В сургутском центре будут находится осужденные со всего региона, а там человек, который понес уголовное наказание, будет готовится к окончательному выходу на свободу, а именно: налаживать социальные связи, получать профессию и при успешном выполнении профессиональных обязанностей – рабочее место.

По информации УФСИН, в исправительных учреждениях Югры сейчас находятся 1 336 человек, из них более 500 человек имеют положительную характеристику и соблюдают дисциплину.