Новые детские площадки, лавочки, парковочные места: в Сургуте отремонтируют 31 двор Фото: Администрация Сургута

В Сургуте, в 2022 году, планируют отремонтируют 31 двор в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На придомовых территориях планируют обновить асфальт, оборудуют тротуары и установят освещение.

В зависимости от размеров софинансирования со стороны жильцов в некоторых дворах установят новые детские, спортивные и игровые площадки, а также лавочки и урны. Кроме того появятся новые парковочные места, освещение и озеленение территории.

- Для участия в программе необходимо обратиться с инициативой в управляющую компанию двора и проголосовать за благоустройство на общедомовом собрании - сообщили в администрации города.