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Общество17 января 2022 4:48

Новые детские площадки, лавочки, парковочные места: в Сургуте отремонтируют 31 двор

Ремонт пройдет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
Виктория Терина
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Новые детские площадки, лавочки, парковочные места: в Сургуте отремонтируют 31 двор Фото: Администрация Сургута

Новые детские площадки, лавочки, парковочные места: в Сургуте отремонтируют 31 двор Фото: Администрация Сургута

В Сургуте, в 2022 году, планируют отремонтируют 31 двор в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На придомовых территориях планируют обновить асфальт, оборудуют тротуары и установят освещение.

В зависимости от размеров софинансирования со стороны жильцов в некоторых дворах установят новые детские, спортивные и игровые площадки, а также лавочки и урны. Кроме того появятся новые парковочные места, освещение и озеленение территории.

- Для участия в программе необходимо обратиться с инициативой в управляющую компанию двора и проголосовать за благоустройство на общедомовом собрании - сообщили в администрации города.