Югорские спортсмены завоевали медали в соревнованиях по биатлону и сноуборду Фото: Городской информационный центр

Ханты-мансийские спортсмены стали лучшими в соревнованиях по биатлону и сноуборду.

Так, югорский спортсмен отличился на Всероссийских соревнованиях по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет, которые проходили на прошлой неделе в Ижевске. В масстарте на 10 км среди юношей спортсмену из окружной столицы Михаилу Морилову удалось обойти соперников и завоевать золотую медаль соревнований.

А в Австрии (Бад-Гаштай) проходил этап Кубка мира по сноуборду в поворотных дисциплинах, на котором спортсменка из Ханты-Мансийска Наталья Соболева завоевала две награды: серебро в индивидуальном параллельном слаломе и бронзу в командных соревнованиях.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске завершился Кубок России по биатлону. Первыми к финишу пришли спортсмены из Югры.