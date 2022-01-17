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Спорт17 января 2022 4:22

Югорские спортсмены завоевали медали в соревнованиях по биатлону и сноуборду

В масстарте на 10 км среди юношей спортсмену из Ханты-Мансийска не было равных
Виктория Терина
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Югорские спортсмены завоевали медали в соревнованиях по биатлону и сноуборду Фото: Городской информационный центр

Югорские спортсмены завоевали медали в соревнованиях по биатлону и сноуборду Фото: Городской информационный центр

Ханты-мансийские спортсмены стали лучшими в соревнованиях по биатлону и сноуборду.

Так, югорский спортсмен отличился на Всероссийских соревнованиях по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет, которые проходили на прошлой неделе в Ижевске. В масстарте на 10 км среди юношей спортсмену из окружной столицы Михаилу Морилову удалось обойти соперников и завоевать золотую медаль соревнований.

А в Австрии (Бад-Гаштай) проходил этап Кубка мира по сноуборду в поворотных дисциплинах, на котором спортсменка из Ханты-Мансийска Наталья Соболева завоевала две награды: серебро в индивидуальном параллельном слаломе и бронзу в командных соревнованиях.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске завершился Кубок России по биатлону. Первыми к финишу пришли спортсмены из Югры.