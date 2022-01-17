Погода в Югре на 17 января 2022 года: сильный ветер, снег и метель Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 17 января, в центральных и восточных районах Югры ожидается сильный ветер, порывами до 15 – 20 м/с, местами сильный снег, метель, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы.

В целом по округу будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет снег и метель. Ветер южных направлений ночью 5 - 10 м/с, днем 8 - 13 м/с. Температура воздуха ночью -6, -11 °С, в западных районах -16, -21 °С, при прояснениях до -31 °С. Днем воздух прогреется до -4, -9 °С, а в западных районах до -13, -18 °С, на северо-западе ожидается -20, -25 °С.

В Ханты-Мансийске облачно, снег и метель. Ветер юго-западный 8 - 13 м/с. Температура воздуха ночью -8, -10 °С, днем -5, -7 °С.

В этот день гадали на погоду: чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно - значит, холода будут стоять еще долго.