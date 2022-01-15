В Советском районе по вине другого человека погиб водитель легковушки

В Советском районе по вине другого человека пргиб водитель легковушки Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе устанавливаются обстоятельства смертельной аварии, которая произошла около 12 часов на 245-м километре автодороги «Югра» в Советском районе. Здесь столкнулись автомобили «КИА» и «ВАЗ 2111», сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

По предварительным данным, 33-летний водитель «КИА» ехал из Советского в сторону Талинки. Он решил обогнать два грузовика, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречку и столкнулся «лоб в лоб» с отечественной легковушкой.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» скончался на месте, водитель «КИА» и два пассажира доставлены в медучреждение с различными травмами.