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Происшествия15 января 2022 9:48

В Нефтеюганске мужчина, подделав запись в трудовой, получал повышенную зарплату

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нефтеюганске мужчина, подделав запись в трудовой, получал повышенную зарплату

В Нефтеюганске мужчина, подделав запись в трудовой, получал повышенную зарплату

Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в отношении 39-летнего жителя Нефтеюганска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в полицию обратился представитель службы безопасности одного из предприятий города. По его словам, некоторые записи в трудовой книжке работника их организации, возможно, поддельные.

Полицейские получили доказательства, что подозреваемый незаконно внес запись об опыте работы в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях. В связи с этим он получал повышенный на 50% должностной оклад, за счет необоснованного начисления районного коэффициента. Материальный ущерб от преступных посягательств составил более 250 тысяч рублей.

Теперь «поддельщику» грозит до 5 лет лишения свободы.