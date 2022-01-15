В Нефтеюганске мужчина, подделав запись в трудовой, получал повышенную зарплату Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в отношении 39-летнего жителя Нефтеюганска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в полицию обратился представитель службы безопасности одного из предприятий города. По его словам, некоторые записи в трудовой книжке работника их организации, возможно, поддельные.

Полицейские получили доказательства, что подозреваемый незаконно внес запись об опыте работы в районах Крайнего Севера и приравненных к нему территориях. В связи с этим он получал повышенный на 50% должностной оклад, за счет необоснованного начисления районного коэффициента. Материальный ущерб от преступных посягательств составил более 250 тысяч рублей.

Теперь «поддельщику» грозит до 5 лет лишения свободы.