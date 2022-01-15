В Югре за сутки коронавирусом заболел ещё 251 человек, умерли семеро Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 января 2022 года увеличилось на 251 человека в 21-м муниципальном образовании. Таким образом, общее число подтвержденных случаев с начала пандемии составило 97 997 человек. Сейчас болеют 2 940 человек. Выздоровело 92 969 человек, умерли 2 088 человек.

Коронавирус в Югре на 15 января 2022. Фото: Оперштаб ЯНАО

Больше всего заболевших коронавирусом зарегистрировано в Ханты-Мансийске (44 человека), Нижневартовске (54 человека), Сургуте (36 человек) и Нефтеюганске (22 человека). Одиннадцать заболевших – в Когалыме, девять - в Нижневартовском районе, двенадцать – в Югорске.