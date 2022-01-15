Погода в Югре 15 января 2022: местами пройдет небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 15 января 2022, ожидается облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой умеренный снег, ночью в восточных районах преимущественно без осадков. В отдельных районах метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -13…-18 С, при прояснениях -19…-24 С, днем -10…-15 С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -16…-18 С, днем -11…-13 С.