Больше 5 тысяч югорчан, страдающих различными заболеваниями, получат бесплатные лекарства Фото: Татьяна Коркина

Югорчане смогут получить лекарства, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания, отпускаемые по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств бюджета региона. Об этом стало известно по итогам очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

- В частности, региональные льготники, страдающие от хронической сердечной недостаточности, будут получать лекарства бесплатно. Дети и совершеннолетние граждане до 23 лет, страдающие диабетом и получающие образование в очной форме, будут обеспечиваться бесплатно датчиками к системе flash-мониторинга глюкозы, – отметила Наталья Владимировна.

Кроме того югорчане, страдающие эпилепсией будут бесплатно обеспечиваться инновационными препаратами, не входящими в списки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

По словам директора окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского, такую меру поддержки получат больше 5 тысяч югорчан, страдающих различными заболеваниями.