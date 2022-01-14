В Югре к обряду омовения подготовят 33 крещенские купели Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре планируется подготовить к обряду омовения 33 крещенские купели: 6 – в Березовском районе, по 2 купели готовится в Советском, Нефтеюганском, Нижневартовском районах и Нижневартовске. В Октябрьском, Сургутском и Кондинском районах по 3 купели, в Когалыме и Лангепасе по 2 купели. По одной в Лянторе, Покачах, Радужном, Урае, Югорске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийском районе.

За безопасностью строго следят сотрудники МЧС, которые проверят все места, где запланировано проведение обряда. Во время подготовки купелей инспекторы ГИМС измерят толщину льда и сообщают, допустимое количество человек, которые могут одновременно находиться у купели. По всем местам, где оборудованы купели будут работать МЧС, спасатели, полицейские, медработники, представители администраций муниципальных образований, представители управляющих компаний и общественных организаций. В общей сложности – 300 человек и 117 единиц техники. А в местах, где ожидается большое число купающихся, оборудуют специальные палатки, в которых можно будет переодеться и согреться.

- Требования, предъявляемые к организации и строительству крещенских купелей, строго регламентированы в связи с этим во многих населенных пунктах нет возможности обустроить купели, в том числе и в Ханты-Мансийске, - сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ Ольга Кашкарова.

По её словам, глубина купели должна быть не более 1,2 – 1,8 метра. Кроме того, купель должна быть оборудована специальными трапами для спуска в воду и выхода из нее. Основные работы по подготовке и проверке мест крещенских купаний будут проведены 17- 18 января.