В Югорске покупка алкоголя и букета цветов для супруги обернулась кражей денег Фото: Татьяна Коркина

В полицию Югорска, с заявлением о том, что знакомый похитил с его банковской карты 28 тысяч рублей, обратился 30-летний мужчина .

Молодые люди отмечали выходные в одной компании. Потерпевший югорчанин передал своему товарищу, банковскую карту, чтобы тот купил алкоголь и букет цветов для жены. Также он сообщил ему пин-код. Купив спиртное в одном из магазинов, злоумышленник решил проверить баланс карты, увиденная сумма привлекла мужчину и он решил снять деньги, в дальнейшем потратив их на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело. Раньше югорчанин уже был судим за различные преступления, и его снова задержали.