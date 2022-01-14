В Нефтеюганском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 745 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе, 47-летний водитель автомобиля «УАЗ» при развороте не убедился в безопасности и врезался в «Опель», за рулем которого находился 51-летний мужчина. В результате ДТП водитель и 26-летняя пассажирка отечественной машины получили травмы.

Всего за сутки на дорогах Югры зарегистрировано 4 аварии, в которых 5 человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 43 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 115 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает о необходимости соблюдения ПДД и внимательности на дорогах.