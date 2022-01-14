Коронавирус в Югре, последние новости на 14 января 2022 года: умерли 6 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 6 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 081 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 199 случаев COVID-19. Состояние 59 пациентов по-прежнему тяжелое, 41 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 739 человека и выздоровели 24 952 человека. За весь период пандемии в России выявлено 10 747 125 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 319 911 летальных исходов, выздоровели 9 809 300 человек.