В Нижневартовске обновят площадку для экстремальных видов спорта Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске реконструируют площадку для экстремальных видов спорта, расположенную в районе стадиона «Центральный». Летом жители города катаются там на роликах, самокатах, скейтбордах, велосипедах, а зимой – на коньках.

В июле 2021 года завершилась разработка проекта реконструкции роллердрома, площадь которого составляет около 400 квадратных метров. В первом квартале 2022 года назначат подрядчика, который приступит к обновлению площадки.

В скейт-парке появятся различные фигуры для выполнения трюков, на это выделено 70 миллионов рублей. Как рассказал директор МКУ «Управление капитального строительства Нижневартовска» Иван Силецкий, работы планируют завершить в четвертом квартале 2022 года.

Роллердром открыт в Нижневартовске еще в 2007 году, а с идеей его обновления и реконструкции обратились к властям города подростки и молодежь.