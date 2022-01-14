Житель Югры получит срок за покупку наркотиков Фото: ОМВД России по Белоярскому району

В Белоярском за незаконное приобретение и хранение наркотиков задержали 30-летнего мужчину. Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Белоярскому району схватили молодого человека при получении конверта с наркотиками на почте.

Молодой человек рассказал, что нашел объявление о продаже запрещенных веществ, заказал их на 5 тысяч рублей, а потом отслеживал передвижение конверта по трек-номеру. Экспертиза подтвердила, что в конверте на 5 фрагментах бумаги массой 0,069 грамма содержался наркотик. Также мужчина сообщил, что наркотики приобретал для личного употребления. На учете у врача-нарколога он не состоит, и сообщил что раньше запрещенные вещества не употреблял.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.