Названы города Югры, жители которых чаще остальных поздравляли близких с Новым годом

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Эксперты ведущей российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов проанализировали интернет-трафик мобильных пользователей в Югре и назвали топ городов, жители которых чаще остальных поздравляли близких с праздниками в новогодние каникулы. Лидерами стали жители Когалыма, где зафиксирована рекордная мобильная активность.

Самыми активными абонентами МТС в праздничные дни стали жители Когалыма в Сургутском районе, они скачали больше всего информации на свои смартфоны по сравнению с жителями других городов Югры. Наиболее популярным местом стал Рябиновый бульвар, излюбленное место горожан. Второе место заняли абоненты из Югорска, причем с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года они скачали на смартфон на две трети больше информации, чем год назад. Замыкают список мобильные пользователи из Ханты-Мансийска и Урая, они гораздо меньше серфили в интернете и предпочли отдохнуть от гаджетов.

Общий объем информации, скачанного абонентами МТС в городах Югры в новогодние каникулы, вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Горожане вместо совершения привычных звонков предпочитали поздравлять друг друга с праздниками в социальных сетях и мессенджерах, в том числе отправлять сэлфи, рассылать видеопоздравления, GIF-открытки, смотреть ролики на YouTube и TikTok. Активнее всего югорчане выходили в интернет-сеть в первый час 1 января, причем рекордное количество онлайн-звонков совершили через технологию передачи голоса VoLTE, что позволяло во время разговора по телефону одновременно пользоваться передачей данных в сети LTE.

– В новогодние каникулы мы отмечаем рост интернет-трафика в коттеджных поселках и на дачных участках. По сравнению с прошлым годом он вырос почти в 1,5 раза. Рекордсменом стал Сургутский район. Во-первых, это говорит о том, что горожане предпочти провести праздники в своем регионе на свежем воздухе, сменив квартиры на загородные дома. Во-вторых, в 2021 году мы провели масштабную стройку в пригородах на СНТ в шести районах округа, построили новые базовые станции и модернизировали существующие, чтобы пребывание наших абонентов на отдыхе сделать максимально комфортным, – рассказал директор МТС в ХМАО-Югре Константин Зимин.