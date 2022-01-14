Коронавирус в Югре, последние новости на 14 января 2022 года: заразились 199 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативного штаба, в Югре выросло число заболевших за сутки. Так, по данным на 14 января, подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 97 746 случаев коронавируса.

За день коронавирус выявлен в Нижневартовске – 37; Нефтеюганске – 28; Ханты-Мансийске – 26; Сургуте – 14; Лангепасе – 12; Урае – 12; Нягани – 10; Когалыме – 8; Радужном – 8; Советском районе – 7; Нефтеюганском районе – 6; Нижневартовском районе – 6; Югорске – 5; Мегионе – 4; Пыть-Яхе – 4; Сургутском районе – 4; Октябрьском районе – 3; Покачах – 2; Белоярском районе – 2; Березовском районе – 1.

На момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 191 случае, по 8 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 670 человек, сняты с наблюдения – 442 886 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 4 575 человек, всего прошли обследование 2 784 202 югорчанина.

Состояние 59 пациентов по-прежнему тяжелое, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умер 2 081 человек. За сутки выписались по выздоровлению 244 человека, за весь период пандемии выздоровели 92 693 югорчанина.