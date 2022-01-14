Полиция Югры вычислила афериста, который обманул несколько человек, обещая работу в ХМАО Фото: Татьяна Коркина

Несколько жителей разных регионов страны обратились в полицию Пыть-Яха. Их обманул аферист, обещавший устроить на работу бурильщиком в одну из организации Югры. Работать предлагалось вахтовым методом с предоставлением жилья.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что ко всем преступлениям причастен ранее судимый 25-летний житель города Бугуруслана. Оперативники Югры выехали в командировку и вместе с коллегами из Оренбургской области задержали подозреваемого. Как оказалось, мужчина с начала 2020 года размещал объявления о помощи в трудоустройстве за вознаграждение.

Жертвами мошенника, в основном, становились молодые люди, которые в поисках хорошего заработка соглашались на все условия афериста. Ему платили за оформление удостоверения помощника бурильщика, медкомиссию, за спецодежду и трудовую книжку. Мошенник, в свою очередь, просил в кратчайшие сроки направлять ему все необходимые документы, резюме с персональными и контактными данными, а после отправлял своих жертв в Пыть-Ях, обещая, что по прибытию на место назначения он их встретит и отвезёт на новую работу для оформления всех документов. Но всех пострадавших так никто и не встретил, а на звонки и СМС мошенник не отвечал.

Жертвами обмана стали жители Красноярска, Самары, Татарстана, Оренбургской области и Башкортостана. Общий ущерб составил больше 300 тысяч рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.