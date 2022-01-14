Погода в Югре на 14 января 2022 года: сильный ветер, метель Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 14 января, в Югре ожидается усиление ветра порывами до 15 – 18 м/с, метель, ухудшение видимости на дорогах.

В целом по округу - переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, изморозь, при усилении ветра метель. Ветер южных направлений 7 – 12 м/с, в отдельных районах порывы 15 – 18 м/с . Температура воздуха ночью -12, -17 °С, при прояснениях -18, -23 °С, днем -8, -13 °С, на востоке округа до-14, -19 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный 7 – 12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -15, -17 °С, днем -9, -11 °С.

Этот день считался очень важным с точки зрения его влияния на весь последующий год, поэтому его старались провести как можно веселее и сытнее. Об урожае судили и по приметам. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Ясное звездное небо сулило урожай гороха и ягод, а вьюга - хороший сбор орехов.