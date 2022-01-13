В Ханты-Мансийском районе завершается строительство участковой больницы Фото: паблик "Югра здесь"

В Ханты-Мансийском районе завершается строительство участковой больницы, которая рассчитана на 135 посещений в смену и 50 коек.

Новое медицинское учреждение появится в Горноправдинске, пациенты смогут получать медицинскую помощь по различным направлениям – терапия, акушерство и гинекология, неврология, педиатрия и другие. В новой больнице есть оборудование для паллиативного и расширенного физиотерапевтического отделения.

Сейчас больница готова на 93%, ввести здание в эксплуатацию планируют в 1 квартале 2022 года.