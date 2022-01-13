В Нягани отменили крещенские купания в проруби Фото: Храм митр. Алексия Московского г. Нягань

В Нягани отменили купания в проруби, которые должны были состоятся 19 января 2022 года. Близится православный праздник Крещение Господне, в этот день православные верующие традиционно окунаются в прорубь. По итогам проверки Государственной инспекции по маломерным судам и сотрудников Управления городского хозяйства принято не оборудовать купели в Нягани в этом году.

На данный момент на толще льда наблюдается слишком большой объем воды, несмотря на то, что сегодня толщина льда соответствует нормам, купание в проруби не безопасно. Специалисты утверждают, что даже после расчистки ледового покрытия, вода вновь может проступить. Все желающие смогут набрать святой воды в храмах.

Напомним, в Ханты-Мансийске также отменены традиционные крещенские купания. После проверки выяснилось, что лед слишком тонкий и не безопасен для проведения мероприятия.