В Сургутском районе всего 6 процентов пациентов, переболевших ковидом прошли полную диспансеризацию

Всего 6% от переболевших ковидом пациентов Сургутской районной поликлиники прошли полное обследование Фото: Администрация Сургутского района

Всего 6% от переболевших ковидом пациентов Сургутской районной поликлиники прошли полное обследование после перенесённого заболевания. При этом углублённая диспансеризация показана 3 200 жителям, перенёсшим covid-19. Об этом сообщила заместитель руководителя по медицинской части Сургутской районной поликлиники Виктория Маковская.

По всей стране с 1 июля прошлого года стартовала расширенная диспансеризация для пациентов, перенёсших коронавирус. По её результатам у пациентов выявляют хронические заболевания или риски их возникновения, а затем назначают необходимое лечение и медицинскую реабилитацию.

- Диспансеризация относится к плановой. Человек должен пройти её в течение года. Мы со своей стороны готовы, списки у нас есть. Мы и сами приглашаем и помогают нам страховые медицинские компании, которые активно информируют население. Мы рассчитываем время специалистов, чтобы человек желающий пройти обследование сделал это максимально быстро, за два дня, - рассказала Виктория Маковская.

Если в период болезни пациент не находился на амбулаторном лечении и не получил сертификат о перенесённом заболевании, то для проведения расширенного обследования необходимо предоставить результат ПЦР-теста, подтверждающий наличие антител.