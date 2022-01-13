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Спорт13 января 2022 11:32

Югорчанка пришла первой в спринтерской гонке на 6 этапе Кубка России по биатлону

От Югры участвовали 5 спортсменок
Виктория Терина
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Югорчанка пришла первой в спринтерской гонке на 6 этапе Кубка России по биатлону Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Югорчанка пришла первой в спринтерской гонке на 6 этапе Кубка России по биатлону Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Югорчанка завоевала золотую медаль на 6 этапе Кубка России по биатлону. Соревнование проходит в Уфе и продлится по 17 января. В женской спринтерской гонке от Югры участвовали Алина Кудисова, Екатерина Носкова , Ксения Довгая из Нижневартовска, Елизавета Каплина из Октябрьского района и Владислава Гаврилова из Ханты-Мансийска.

С результатом 23.21 первой к финишу пришла югорчанка Алина Кудисова, опередив спортсменок из Свердловской области и Краснояркого края.

Напомним, мы писали ранее о том, что югорчанка Кристина Резцова завоевала золото на V этапе Кубка мира по биатлону в Германии.