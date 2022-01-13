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Общество13 января 2022 10:51

Синоптики предупреждают югорчан о неблагоприятных явлениях погоды

По западным районам региона ожидается сильный ветер, снег и метель
Виктория Терина
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Синоптики предупреждают югорчан о неблагоприятных явлениях погоды

Синоптики предупреждают югорчан о неблагоприятных явлениях погоды

Фото: Юлия Кучеренко

По информации синоптиков с 13 по 16 января, по западным районам Югры, а именно в Березовском, Белоярском, Кондинском, Советском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах ожидается сильный ветер, метель и снег. Ветер будет южных направлений 7 – 12 м/с, порывами 15 – 18 м/с.

Спасатели советуют жителям Югры быть внимательными при ухудшении погодны, особенно важно соблюдать правила безопасности дорожного движения, учитывая фактические погодные условия.

- Пешеходам необходимо учитывать, что при выпадении снега, образовании гололёда тормозной путь транспортных средств может значительно увеличиваться. Также следует остерегаться нависающих, широкоформатных, ветхих конструкций, крыш зданий. При проявлении неблагоприятных погодных явлений, по возможности, оставайтесь дома - отметили в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.