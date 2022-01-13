Взял покататься: Югорчанин дважды совершил ДТП на угнанном автомобиле Фото: ОМВД России по Советскому району

В полицию Советского района обратился 47-летний местный житель и сообщил об угоне «Рено Логан».

Подозреваемым оказался 20-летний советчанин, не так давно освободившийся из мест лишения свободы. Задержанный признался, что взял авто, чтобы покататься. Машина стояла у одного из частных домов, двери были не заперты, а в замке зажигания оставлен ключ. Молодой человек снял номерные знаки и направился в сторону поселка Зеленоборск, но, не справившись с управлением, въехал в столб, в результате чего повредил левую дверь. После ДТП он решил вернуться на угнанном авто обратно, но по пути съехал в лес, где, не заметив ямы, повредил бампер. Все же вернувшись в Советский, он оставил автомобиль на одной из улиц города и пошел домой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угон", по этой статье парню грозит лишение свободы на срок до 5 лет, но так как раньше он был судим за серию краж и угон автомобиля, наказание может быть посерьезнее.