Коронавирус в Югре, последние новости на 13 января 2022 года: умерли 5 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 5 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 075 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 164 случая коронавируса. Состояние 63 пациента по-прежнему тяжелое, 41 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 21 155 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 740 летальных исходов, за сутки выздоровели 25 984 человека. Всего в России выявлено 10 723 305 случаев коронавируса, за весь период зафиксировано 319 172 летальных исхода, выздоровели 9 784 348 человек.