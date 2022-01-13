В Нижневартовске ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске ушла из жизни Варвара Алексеевна Анкина – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа. Глава города Дмитрий Кощенко выразил соболезнования родным и близким Варвары Алексеевны.

- Варвара Алексеевна – ровесница нашего округа. Вся её жизнь была ярким примером мужества, стойкости, преданной любви к Отчизне. С детских лет на равных со взрослыми работала в колхозе. Затем трудилась учителем, завучем, директором школы. Будучи на пенсии, 14 лет отработала в Совете ветеранов и из них 9 лет председателем. За многолетний добросовестный труд Варвара Алексеевна награждена медалями - отметил Дмитрий Кощенко.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Урае простились с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Петровичем Шестаковым. Он умер на 97-м году жизни.