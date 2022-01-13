В Югре автоледи не справилась с управлением и совершила ДТП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 725 километре автодороги Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, в Нефтеюганском районе. Виновница ДТП - 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота», не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением. Автомобиль занесло прямо на металлическое ограждение, а после отбросило на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ», за рулем которого находился 53-летним мужчины. В результате ДТП водитель отечественной машины получил травмы.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 30 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 20 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей соблюдать ПДД и быть осторожнее на дорогах.