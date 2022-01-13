Пенсионерка из Сургута поверила мошенникам и перевела им деньги Фото: Юлия Кучеренко

За сутки аферисты заработали на доверчивости югорчан 2 миллиона 800 тысяч рублей. Зафиксировано 10 случаев мошенничества, один из которых произошел в Кондинском районе. В полицию обратилась 47-летняя югорчанка, которая пояснила полицейским, что на днях её родственнице, проживающей на отдаленной территории муниципалитета, позвонил псевдо полицейский и предупредил о снятии денег с ее карты. Напуганная женщина, поверив словам афериста, перевела ему 80 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала жительница Ханты-Мансийска, которая наткнулась на мошенников в соцсети. Ей предложили оформить выгодный кредит и югорчанка на радостях согласилась, переведя 13,5 тысяч неизвестным людям.

А в Сургуте обманутой аферистами стала 64-летняя пенсионерка. Ей позвонили якобы из московского отдела полиции. Собеседник предупредил женщину о списаниях с ее карты и убедил связаться с представителем Центробанка, на которого и перевел звонок. Тот посоветовал югорчанке обналичить свои деньги и перевести их на безопасный счет. Женщина, уверенная в своих действиях, с легкостью сняла со своего счета 45 тысяч рублей и перевела их мошенникам.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.