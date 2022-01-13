Коронавирус в Югре, последние новости на 13 января 2022 года: заразились 164 человека Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативного штаба Югры, в регионе зарегистрировано 97 547 случаев коронавируса. За сутки зафиксирован 164 новых случая COVID-19 в 18 муниципалитетах.

Случаи ковида за день выявлены: в Сургуте– 35; Нижневартовске – 23; Советском районе – 14; Сургутском районе – 13; Нефтеюганске – 12; Урае – 12; Нефтеюганском районе – 9; Мегионе – 8; Ханты-Мансийске – 7; Когалыме – 6; Югорске – 6; Нижневартовском районе – 6; Радужном – 4; Нягани – 3; Пыть-Яхе – 2; Октябрьском районе – 2; Березовском районе – 1; Кондинском районе – 1.

На момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 18 пациентов подтверждена пневмония, у 2 человек заболевание протекало бессимптомно. Контакт установлен в 163 случаях, по 1 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 837 жителей региона, сняты с наблюдения – 442 256 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 4 382 человека, всего прошли обследование 2 779 627 северян.

В тяжелом состоянии находятся 63 пациента, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 075 человек. За сутки выписались по выздоровлению 271 человек, за весь период пандемии вылечились 92 449 югорчан.