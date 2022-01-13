Кражи, наркотики, поддельные деньги: за сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений

а сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений Фото: Юлия Кучеренко

За сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений. В полицию Сургута обратился сотрудник магазина, расположенного по улице 30 лет Победы. Он рассказал, что при пересчете кассы 5 тысяч рублей оказались поддельными.

В Нижневартовском районе у подъезда дома по улице Набережная в поселке Излучинск задержан гражданин мужчина с подозрительным свертком. После проверки оказалось, что в свертке находился наркотик общей массой 1,002 грамма. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Еще одно преступление совершено в Нижневартовске. Там, 33-летний мужчина и 34-летняя женщина, находясь в магазине по улице Спортивная, украли продукты на 5 тысяч рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска Нижневартовска нашли подозреваемую в краже вещей из магазина. Женщина уже дважды судимая за кражи, украла из магазина по улице Ленина два джемпера и футбольные гетры. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.