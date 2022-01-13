Погода в Югре на 13 января 2022 года: сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня в Югре переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -17, -22 °С, при прояснениях -25, -30 °С, днем воздух прогреется до -12, -17 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -20, -22 °С, днем -14, -16 °С.