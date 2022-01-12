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Общество12 января 2022 15:42

В Югре продолжаются поиски без вести пропавшего Залозных Романа Эдуардовича

Он исчез 26 ноября 2021 года
Виктория Терина
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Фото: ОМВД по г. Нефтеюганску

Фото: ОМВД по г. Нефтеюганску

В Югре продолжаются поиски без вести пропавшего Залозных Романа Эдуардовича, который исчез 26 ноября 2021 года.

- Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по г. Нефтеюганску разыскивается без вести пропавший: Залозных Роман Эдуардович, 18.12.2003 года рождения, уроженец: г. Нефтеюганска, Тюменской области - сообщает ОМВД по Нефтеюганску.

При получении какой-либо информации о разыскиваемом просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть ОМВД России по Нефтеюганску по телефонам: 8 (3463) 29-56-10 или ОР ОУР 29-59-21(факс), 29-59-23, 89825608371.