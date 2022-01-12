В Сургутском районе организовали акцию «Бонус за здоровье» Фото: Татьяна Коркина

В Сытомино Сургутского района организовали акцию «Бонус за здоровье». За первичную вакцинацию жители могут поучаствовать в розыгрыше и выиграть ценные призы.

– При содействии медицинских работников в Сытомино с 1 по 31 января будет проходить акция «Бонус за здоровье». Она создана для привлечения жителей и гостей нашего поселения к вакцинации от коронавируса. На данный момент заявились семь человек, – пояснила глава Сытомино Ольга Звягина.

Лотерею, по итогу которой определят победителей и вручат им призы, проведут в феврале. Кстати, в Лянторе тоже организуют подобную акцию. За первичную вакцинацию от коронавируса жители получат три бесплатные поездки в такси или общественном транспорте. Об этом говорится на сайте БУ «Лянторская городская больница».

Благодаря вакцинации, в Сургутском районе наблюдается снижения числа заболевших COVID-19.

– Снижение наблюдается и в числе граждан, находящихся на лечении. В конце года у нас было 130-140 человек на лечении. Сегодня это уже 105 человек, которые проходят активное лечение. В период каникул работали все медицинские организации: пять поликлиник по 16 адресам. Там же можно было и поставить прививку от коронавируса, – рассказал начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Александр Матросов.