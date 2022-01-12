Югорские подстанции оснастили современными приборами контроля качества электроэнергии

На Востоке Югры специалисты «Россети Тюмень» улучшили контроль качества электроэнергии благодаря установке современных цифровых приборов на четырех социально значимых подстанциях. Модернизированные энергообъекты обеспечивают электроснабжение рабочих точек компании «Роснефть» и дома 43 тысяч жителей города Радужный.

Так, энергетики Нижневартовских электрических сетей установили шестнадцать российских приборов BINOM3 на подстанциях «Светлая», «Савкинская», «Самотлор» и «Радужная». Работы проводились в 2021 году. Сейчас счетчики отслеживают 2 300 параметров сети. Оборудование в режиме реального времени регистрирует и анализирует аварийные события, ведет запись осциллограммы и в считанные минуты отправляет данные специалистам по сети Ethernet.

Модернизированная система учета минимизирует коммерческие потери электроэнергии при транспортировке, а также позволяет оперативно обнаруживать какие-либо отклонения в показателях качества. Получив информацию от приборов, энергетики могут принимать оптимальные технические решения, которые помогут минимизировать технологический и экономический ущерб. На сегодня 26 подобных приборов установлены на восьми подстанциях филиала. К 2025 году ими оснастят еще 12 питающих центров.

– В восточной части Югры компания впервые начала применять «BINOM3» два года назад. Инновационные приборы учета показали высокую эффективность и надежность по сравнению с предшественниками. В будущем мы планируем установить ихна всех центрах питания филиала, – отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети Владислав Бут.