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Общество12 января 2022 13:53

В Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский форум «Молодость. Творчество. Мастерство»

Он объединит талантливых исполнителей из Югры, регионов России и зарубежья
Виктория Терина
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В Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский форум «Молодость. Творчество. Мастерство» Фото: КТЦ «Югра-Классик»

В Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский форум «Молодость. Творчество. Мастерство» Фото: КТЦ «Югра-Классик»

В Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский форум «Молодость. Творчество. Мастерство». Конференция пройдет с 11 по 16 апреля в Концертно-театральном центре «Югра-Классик» и Центре искусств для одаренных детей Севера. Он объединит талантливых исполнителей из Югры, регионов России и зарубежья.

Форум пройдет с участием студентов и творческих коллективов. Их ждут индивидуальные и групповые мастер-классы по видам музыкальных инструментов, круглые столы с обсуждением вопросов музыкального образования, творческие встречи с артистами и преподавателями, консультации с участниками.

Заявки принимаются с 10 января по 19 февраля на сайте «Югра-Классик» в разделе Форум МТМ.