В Нижневартовске задержали ранее судимого наркосбытчика Фото: Пресс-служба УМВД России по Нижневартовску

В Нижневартовске задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался ранее судимый житель Мегиона. Оперативники изъяли 1 свёрток с надписью «комбо», внутри которого 40 свертков обмотанные изолентой двух цветов. Экспертиза подтвердил, что вещество является синтетическим наркотиком весом 42 грамма.

Полицейскими выяснили, что мужчина занимался распространением наркотиков через тайники-закладки на территории Мегиона и Нижневартовска.

Возбуждено уголовное дело. Наркосбытчику грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Сейчас он взят под стражу.

Напомним, в Югре задержан трижды судимый наркоман. Он снова попался с наркотиками.