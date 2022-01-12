Предприниматель, организовавший продажу "подпольного" алкоголя в Югре взят под стражу Фото: Татьяна Коркина

Суд Кондинского района избрал меру пресечения предпринимателю, организовавшего реализацию контрафактного алкоголя жителям поселка Кондинское. Он взят под стражу.

Несколько жителей поселка Кондинский Кондинского района ХМАО – Югры купили нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. Шестеро мужчин и две женщины скончались 8 и 9 января 2022 года от употребления подпольного алкоголя. Еще один житель поселка, находившийся в больнице, скончался позже.

Напомним, полицейские нашли жителя Тюмени, который продал партию опасного для жизни и здоровья потребителей алкоголя сыну владельца магазина. В настоящее время он также задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.