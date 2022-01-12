«Один дома» и зрелищные боевики: что югорчане смотрели во время новогодних праздников

Фото: кадр из фильма "Один дома"

Эксперты онлайн-кинотеатра KION проанализировали предпочтения жителей городов ХМАО во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов жители региона встретили 2022 год. Рейтинги самых популярных кинокартин возглавили не только новинки сезона, но и легендарные кинохиты.

Среди российских сериалов жители Югры отдавали предпочтение драмеди «Почка» (18+) о жажде жизни с Любовью Аксеновой в главной роли. Также популярностью в регионе пользовалась драматическая комедия о построении гармоничных отношений «Клиника счастья» (18+) с Дарьей Мороз в главной роли. Комедийно-криминальный сериал «Два» (18+) о попытках невезучих сантехников разбогатеть также собрал наибольшее количество просмотров в регионе. Главные роли в нем исполнили Евгений Кулик и Алексей Кривеня.

Фото: кадр из сериала "Почка"

Лидером среди зарубежных сериалов в праздничные дни в Ханты-Мансийском автономном округе стала история о четырех женщинах, ищущих счастья в личной жизни «Отчаянные домохозяйки» (16+). Популярностью во время каникул также пользовались британский детективный триллер «Утонувшие» (16+) и турецкий драматический сериал «Жестокий Стамбул» (16+).

Фото: кадр из фильма "Утонувшие"

Список самых просматриваемых фильмов этих новогодних каникул в Ханты-Мансийске возглавил легендарный рождественский фильм «Один дома» (0+). В топ-3 также вошли фильм-история о хоккеисте с Александром Головиным в главной роли «Буран» (16+) и боевик Marvelсо Скарлетт Йоханссон «Черная вдова» (16+).

Фото: кадр из фильма "Черная вдова"

В целом зрители KION по всей стране выделили следующих лидеров по просмотрам: первое место отдали нового сериалу «Почка» с Любовью Аксеновой, на втором месте оригинальный сериал KION «Хрустальный», который был признан одним из лучших сериалов 2021 года, по мнению кинокритиков. Третье место по популярности у зрителей KION завоевала премьерная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце «Честный развод». В топ-5 также вошли хитовая новогодняя комедия «Елки 8» и комедийный сериал о двух закадычных друзьях-сантехниках Лёхе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег, «Два».