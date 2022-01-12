Коронавирус в Югре, последние новости на 12 января 2022 года: умерли 7 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от инфекции умерли еще 7 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 070 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 146 случаев коронавируса. Состояние 61 пациента по-прежнему тяжелое, 37 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 17 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 745 летальных исходов, за сутки в России полностью выздоровели 26 346 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 702 150 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 318 432 летальных исхода, выздоровели 9 758 364 человека.