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Происшествия12 января 2022 8:13

Югорчанка потеряла больше 600 тысяч рублей из-за действий мошенников

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Югорчанка потеряла больше 600 тысяч рублей из-за действий мошенников

Югорчанка потеряла больше 600 тысяч рублей из-за действий мошенников

Фото: Юлия Кучеренко

В полицию Нефтеюганска обратилась гражданка, которая была обманута мошенниками.

Местная 51-летняя жительница хотела заработать на инвестициях. О таком дополнительном способе заработка ей рассказал неизвестный мужчина, позвонивший на её телефон и представившийся «менеджером» компании.

Югорчанка доверилась и перешла по ссылке, предоставленной им. После чего женщина лично перевела на «свой инвестиционный» счет 611 тысяч рублей и стала ждать обещанной прибыли. Дохода от вложенных средств она так и не получила, а на звонки и сообщения «менеджер» не отвечал. Потерпевшая поняла, что попала в ловушку обмана и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».