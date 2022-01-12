Югорчанка потеряла больше 600 тысяч рублей из-за действий мошенников Фото: Юлия Кучеренко

В полицию Нефтеюганска обратилась гражданка, которая была обманута мошенниками.

Местная 51-летняя жительница хотела заработать на инвестициях. О таком дополнительном способе заработка ей рассказал неизвестный мужчина, позвонивший на её телефон и представившийся «менеджером» компании.

Югорчанка доверилась и перешла по ссылке, предоставленной им. После чего женщина лично перевела на «свой инвестиционный» счет 611 тысяч рублей и стала ждать обещанной прибыли. Дохода от вложенных средств она так и не получила, а на звонки и сообщения «менеджер» не отвечал. Потерпевшая поняла, что попала в ловушку обмана и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».