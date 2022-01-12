Коронавирус в Югре, последние новости на 12 января 2022 года: заразились 146 человек Фото: Татьяна Коркина

По информации оперативного штаба Югры, на сегодня в округе зарегистрировано 97 383 случая COVID-19. За сутки подтверждено 146 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 51; Нижневартовске – 42; Ханты-Мансийске – 9; Мегионе – 6; Лангепасе – 5; Нягани – 5; Когалыме – 4; Урае – 4; Югорске – 4; Нижневартовском районе – 4; Советском районе – 4; Белоярском районе – 3; Сургутском районе – 2; Покачах – 1; Пыть-Яхе – 1; Березовском районе – 1.

На момент выявления у 114 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 32 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 141 случае, по 5 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 874 человека, сняты с наблюдения – 441 789. За сутки на COVID-19 обследованы 3 863 человека, всего прошли обследование 2 775 245 жителей Югры.

Состояние 61 пациента тяжелое, 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 070 человек. За сутки выписались по выздоровлению 280 человек, за весь период пандемии вылечились 92 178 югорчан.