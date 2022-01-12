В Ханты-Мансийске состоится Югорский лыжный марафон Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

В Ханты-Мансийске состоится Югорский лыжный марафон, в этом году его планируют провести на протяжении двух дней. Так, 8 апреля спортсмены и любители пробегут 50 километров классическим стилем. На следующий день состоится массовый старт, лыжники выйдут на дистанции в 5, 25 и 50 километров свободным стилем. Трассу традиционно проложат в пойме реки Горная.

Зарегистрироваться на забег можно через онлайн-регистрацию на сайте UGRA SKI. На мероприятие допускаются только с QR-кодом о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тестом об отсутствии COVID-19.

В прошлом году в Югорском лыжном марафоне участвовали почти 3 тысячи человек. Это рекордное количество за историю существования мероприятия.