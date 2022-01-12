Жителю Урая грозит уголовный срок за распространение интимных фотографий бывшей девушки Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске завели уголовное дело против жителя Урая, который решил отомстить бывшей подруге после расставания весьма пикантным способом: разослал её интимные фото разным людям.

- В отдел МВД России «Ханты-Мансийский» с заявлением о нарушении неприкосновенности частной жизни обратилась жительница окружного центра 1985 года рождения. В ходе проверки установлено, что девушка некоторое время состояла в отношениях с жителем города Урая 1984 года рождения. С ее согласия молодой человек сделал несколько фото интимного характера - сообщили в МОМВД России «Ханты-Мансийский».

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.