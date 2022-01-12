В Югре 50-летний водитель отвлекся за рулем и попал в ДТП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 52 километре автодороги «Нефтеюганск – Сургут», в Сургутском районе, 50-летний водитель автомобилем «ВАЗ», не выбрал безопасную скорость движения, отвлёкся от управления автомобилем, а при возникновении опасности не справился с управлением и его авто занесло. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Шевроле Ниву», под управлением 65-летнего мужчины. В результате аварии водитель и 45-летний пассажир ВАЗа получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 3 аварии, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. Сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 17 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 30 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.