Житель Когалыма ответит за кражу денег с чужой карты Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 61 преступление. Одно из них произошло в Нижневартовском районе. Во время расследования уголовного дела против 37-летнего мужчины проведен осмотр места происшествия в избе, расположенной в 15 км от села Корлики. Полицейские нашли там 3 патрона, которые снаряжены самодельным способом. Мужчина задержан по другому уголовному делу, но за боеприпасы ему грозит еще одно наказание.

Нередкими стали случаи краж денег с найденных банковских карт. Так, в Когалыме молодой человек воспользовался чужой картой и оплатил товар в магазине, похитив таким образом 1 тысячу рублей. Затем, в этом же магазине, нарушитель попытался оплатить еще раз, но владелец карты её заблокировал. Аналогичные преступления совершены в Урае и Нижневартовском районе. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Сотрудниками уголовного розыска Нефтеюганска задержан подозреваемый, который пробрался в чердачные помещения, расположенные в 8 «а», в 16 и в 9 микрорайонах и украл оттуда кабель длиной 120 метров на. Нарушитель под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.