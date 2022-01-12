Белоярский, Кондинский, Октябрьский, Ханты-Мансийский районы и Сургут - лидеры по вакцинации от COVID

Число средне- и тяжелобольных пациентов сократилось на 8 процентов Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Директор директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Добровольский во время заседания оперативного штаба доложил, что за первую неделю 2022 года, по сравнению с последней неделей 2021 года, число средне- и тяжелобольных пациентов сократилось на 8 процентов. В стационаре лечатся 649 человек.

- За минувшие сутки на стационарное лечение поступили 62 пациента, выписаны 75. Коечный фонд в медицинских организациях, в том числе реанимационный, достаточный. В необходимом количестве имеются все лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты - отметил руководитель ведомства.

Кроме того, Алексей Добровольский обозначил, что лидерами по вакцинации населения против коронавируса являются Белоярский, Кондинский, Октябрьский, Ханты-Мансийский районы и Сургут.

За 2 недели Центр управления регионом зафиксировал 539 сообщений по теме «Коронавирус». Это 21 процент от общего количества. Из них 91 процент сообщений по COVID-19 поступили через «Госуслуги. Решаем вместе».

- 90 процентов жителей округа удовлетворено предоставленными ответами. Среднее время ожидания ответа по теме «Коронавирус» составило 2 часа, – рассказала руководитель ЦУР Югры Валентина Колпакова.