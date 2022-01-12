Погода в Югре на 12 января 2022 года: температура воздуха до -35 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 12 января, в Югре переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -24, -29 °С, при прояснениях -30, -35 °С, по северо-западу -17, -22 °С, днем -14, -19 °С, местами -20, -25 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -27, -29 °С, днем -17, -19 °С.

Погода в Югре на 12 января 2022 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Поскольку Анисьин день — это еще и разгар Святок, то традиции двух этих праздников смешались. Мужчины устраивали особую забаву — охоту на кабана. В случае удачи, вепря несли в деревню на рогатинах, демонстрируя всем жителям. После этого девицы приступали к приготовлению праздничных кушаний. К этому дню обычно усиливался мороз. Поэтому в народе говорили: «Не проси у Анисьи тепла»; «К Анисье холода пришли».