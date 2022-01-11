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Здоровье11 января 2022 16:49

В Советском районе проверили соблюдение масочного режима

В муниципалитете не уменьшается число заболевших
Виктория Терина
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В Советском районе проверили соблюдение масочного режима Фото: Администрация Советского района

В Советском районе проверили соблюдение масочного режима Фото: Администрация Советского района

В Советском районе прошёл очередной рейд по торговым предприятиям. Специальная комиссия проконтролировала соблюдение масочного режима жителями Советского.

По официальным данным регионального Роспотребнадзора на территории Югры регистрируются новые случаи заболевания, при этом в Советском районе уменьшения числа заболевших не происходит.

В связи с сложной ситуацией в районе, необходимо ответственно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. Поэтому введены ограничения, которые необходимо обязательно соблюдать, чтобы свести уровень заболеваемости к минимуму и не допускать распространение инфекции.