В Советском районе проверили соблюдение масочного режима Фото: Администрация Советского района

В Советском районе прошёл очередной рейд по торговым предприятиям. Специальная комиссия проконтролировала соблюдение масочного режима жителями Советского.

По официальным данным регионального Роспотребнадзора на территории Югры регистрируются новые случаи заболевания, при этом в Советском районе уменьшения числа заболевших не происходит.

В связи с сложной ситуацией в районе, необходимо ответственно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. Поэтому введены ограничения, которые необходимо обязательно соблюдать, чтобы свести уровень заболеваемости к минимуму и не допускать распространение инфекции.